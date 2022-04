Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 1 ora fa Ucraina: iniziata la Marcia della Pace PerugiAssisi, un minuto di silenzio Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Perugia, 24 apr. (Adnkronos) - Con l'arcolbaleno della pace e con la bandiera gialla e blu dell'Ucraina, è iniziata la Marcia della Pace PerugiAssisi. Prima di partire dai Giardini del Frontone c'è stato un minuto di silenzio. Centinaia le persone che vi partecipano, in una giornata dal meteo incerto. 'Fermatevi! La guerra è una follia', è lo slogan scelto per la marcia si quest'anno dedicata alle vittime e alla sofferenza del popolo ucraino. Slogan che campeggia su un manifesto che ha destato non poche polemiche con una madre con in braccio un bambino e due proiettili uno bianco e uno nero. Il corteo dovrebbe arrivare ad Assisi intorno alle 14 in Piazza San Francesco.

AdnKronos

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.