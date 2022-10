Kiev, 11 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il capo dell'ufficio della Presidenza ucraina, Andriy Yermak, ha annunciato un nuovo scambio di prigionieri grazie al quale sono stati rilasciati 32 soldati ucraini ed è stato recuperato il corpo del cittadino israeliano Dimitro Fialka. "Tra i rilasciati ci sono ufficiali, sergenti e soldati delle forze di difesa ucraine. Sono stati in luoghi di aspri combattimenti. Molte di queste persone erano considerate disperse", ha spiegato su Twitter .

Le autorità ucraine stimano che circa 2.500 persone siano attualmente detenute in Russia. Yermak ha riconosciuto che le trattative per cercare di recuperare tutti questi prigionieri sono "difficili". L'accordo più rilevante fino ad oggi è quello del 21 settembre con lo scambio di oltre 200 prigionieri di entrambe le parti, frutto di negoziati in cui sono stati coinvolti anche altri paesi.