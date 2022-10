Kiev, 27 ott. (Adnkronos) - L'Ucraina si prepara a un possibile futuro attacco lanciato dalla Bielorussia. Lo ha reso noto il vice capo di stato maggiore di Kiev, Oleksii Hromov, precisando di aver potenziato la presenza delle sue forze nella regione settentrionale al confine con la Bielorussia per contrastare ogni possibile nuovo attacco russo.

"Al momento non è osservabile la creazione di una forza d'attacco - ha dichiarato Hromov - Ma ci sono e ci saranno minacce. Stiamo reagendo, abbiamo già aumentato le nostre truppe in direzione nord".

La Bielorussia è il principale alleato della Russia nel conflitto e ha già consentito alle forze russe di utilizzare il proprio territorio per attaccare l'Ucraina.