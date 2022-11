Kiev, 2 nov. (Adnkronos) - L'Ucraina sta conducendo trattative per ottenere più sistemi missilistici antiaerei dall'Occidente, mentre la Russia prevede di importare più missili balistici dall'Iran. Lo ha reso noto il capo dell'ufficio del presidente ucraino Andrii Yermak sul suo canale Telegram, sottolineando che "dobbiamo anticipare le azioni militari del nemico, il cui desiderio di ottenere missili iraniani non fa che confermare l'efficacia delle sanzioni".

“Mentre stiamo facendo tutto il possibile per accelerare la consegna di armi moderne - ha aggiunto - il presidente Zelenski propone di creare un 'Ramstein energetico'. Manterremo l'energia nonostante il sogno del nemico di distruggerci".