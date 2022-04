Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 22 aprile 13:00 Ucraina: la Russia non è più osservatore permanente all'Oas Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Roma, 22 apr. (Adnkronos) - La Russia è stata privata dello status di un osservatore permanente presso l'Organizzazione degli Stati americani. Lo riporta l'agenzia informativa ucraina Ukraine Now. L'Organizzazione degli Stati americani unisce 34 stati. Tra i suoi obiettivi, quello di mantenere la pace e la sicurezza nel continente americano e promuovere lo sviluppo dei Paesi. L'Oas ha un istituto di osservatori permanenti che include l'Ucraina.

La risoluzione 'Sospensione dello status della Federazione Russa di osservatore permanente presso l'Organizzazione degli Stati americani' è stata sostenuta da 25 Stati membri, con 0 voti favorevoli e 8 astensioni.

