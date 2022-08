Roma, 31 ago. (Adnkronos) - La villa a Forte dei Marmi del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, è stata affittata a una coppia di cittadini russi che per lavoro risiedono a Londra. La notizia, che pubblica il Tirreno, circola da Ferragosto. Da quando una donna russa ha pubblicato alcune foto che la ritraggono nel parco della villa, a Vittoria Apuana. Non una villa a caso, proprio quella dell’uomo politico che, all’inizio della guerra contro la Russia, aveva rivolto un appello affinché non si ospitassero in Italia i turisti russi, e fossero bloccati i loro yacht.

Da quanto si racconta, l’agenzia che ha l’esclusiva degli affitti estivi della lussuosa dimora, da quattro milioni di euro, aveva avviato una trattativa con alcuni turisti coreani che erano intenzionati a prenderla in affitto ad agosto tra 50 e 70mila euro. L’affare è però sfumato. E la donna incontrata dai giornalisti del quotidiano locale all'esterno della villa non ha voluto commentare.