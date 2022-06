Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Proseguono le operazioni militari russe in Ucraina. Nel 98esimo giorno dall'invasione, "le unità delle forze armate della Repubblica di Bielorussia continuano a svolgere compiti di rafforzamento del confine ucraino-bielorusso nelle oblast di Brest e Gomel, dove sono in corso esercitazioni militari". Lo rende noto attraverso il suo bollettino quotidiano lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina, aggiungendo che "in direzione di Siversky, le unità nemiche svolgono operazioni di equipaggiamento ingegneristico nelle aree di alcuni insediamenti della regione di Bryansk, a circa 3 km dal confine di Stato dell'Ucraina".

"Nella direzione di Donetsk - prosegue il comunicato - le unità dell'aggressore, con il supporto dell'aviazione, stanno concentrando i loro sforzi sull'offensiva. Il nemico spara lungo la linea di contatto con mortai, artiglieria e lanciarazzi multipli. Ha riparato il ponte ferroviario nell'area di Kupyansk per ripristinare la logistica sul ramo ferroviario di Kupyansk-Lyman. Nella direzione di Severodonetsk, l' aggressore ha preso d'assalto i distretti settentrionale, meridionale e orientale di Severodonetsk. Nella direzione di Bakhmut , il nemico sta cercando di espellere unità delle nostre truppe dalle posizioni nei distretti di Belogorovka e Vrubivka. Ha usato aerei d'assalto e dell'esercito negli insediamenti di Komyshuvakha, Berestov e Nirkove".

"L'aggressore ha lanciato un missile Su-35 a Bilopillya, nella regione di Sumy. Ha sparato fuoco di artiglieria nell'area dell'insediamento di Seredyna-Buda. Nella direzione di Slobozhansky, i principali sforzi del nemico si concentrano sul mantenimento delle posizioni. Nella direzione di Kharkiv, il nemico ha sparato da canne e artiglieria a reazione contro gli insediamenti di Oleksandrivka, Slatyne e Tsyrkuny. Ha colpito con gli elicotteri gli insediamenti di Vesele e Ternov. Nel distretto di Dovhenkyi i russi hanno portato alcune unità a Izyum. Per rafforzare la protezione e la difesa delle rotte logistiche, hanno rafforzato le posizioni a Kupyansk. Hanno condotto ricognizioni delle posizioni delle nostre truppe con gli Orlan-10 nelle aree degli insediamenti di Izyum, Pervomaisk e Velyka Komyshuvakha".

"Nella direzione di Zaporozhye - comunica lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina - il nemico ha svolto lavori di ingegneria per migliorare le fortificazioni della seconda linea di difesa. Ha trasferito il battaglione di carri armati T-62 e il battaglione di fanteria motorizzata nell'area di Vasylivka. Nelle direzioni Avdiivsky, Kurakhivsky e Novopavlovsky, il nemico ha mantenuto posizioni, inflitto danni da fuoco con mortai e artiglieria. Nella direzione South Bug, gli sforzi principali del nemico sono mantenere le posizioni e creare linee di difesa aggiuntive. Nelle aree di Nikolaevka, Novopavlovsky e Shirokogo hanno effettuato massicci bombardamenti da lanciarazzi, artiglieria e mortai".

"Nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov, le navi russe continuano a svolgere compiti per isolare l'area delle ostilità e bloccare la navigazione. Nelle ultime 24 ore, nove attacchi nemici sono stati respinti nelle direzioni di Donetsk e Luhansk , due carri armati, tredici sistemi di artiglieria, otto veicoli corazzati da combattimento e sei veicoli nemici sono stati distrutti. Al sud, nelle regioni di Kherson e Mykolayiv, le perdite degli occupanti russi, oltre all'equipaggiamento militare, ammontano a una settantina di persone".