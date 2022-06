Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Basta essere definiti esperti in Rai per avere diritto di parola a ruota libera? Secondo Orsini a Cartabianca, Draghi è responsabile di politiche inumane in Ucraina. Insomma la guerra è anche colpa nostra. È tutto normale per i dirigenti del servizio pubblico?”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci commentando il talk show condotto da Bianca Berlinguer.