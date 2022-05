Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Michele Santoro propone all'Italia di uscire dalla Ue e dall'Alleanza Atlantica? Se tutta la Comunità internazionale seguisse le indicazioni del giornalista, che fine farebbe l'Ucraina? Essere pacifisti, secondo me, non significa concedersi agli interessi di Putin". Così il senatore Pd Andrea Marcucci replica a Michele Santoro, che ha firmato un appello con Sabina Guzzanti e con il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio.

"Quanto all'informazione televisiva- continua il parlamentare- va tutto bene, basta non dare il microfono alle fake news che vengono diffuse ad arte dalla Russia".