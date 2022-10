Chisinau, 18 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità moldave intendono acquistare sistemi di difesa aerea a pochi giorni dai missili russi, presumibilmente lanciati dalla penisola di Crimea, che hanno sorvolato il territorio moldavo verso l'Ucraina. Lo ha confermato il presidente del Parlamento della Moldavia, Igor Grosu, che ha fatto riferimento a questo episodio per parlare della necessità di rafforzare le capacità difensive del Paese alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina.

"Ci siamo resi conto ancora una volta che dobbiamo investire nei nostri sistemi di difesa - ha affermato Grosu - Come ha dichiarato il ministro della Difesa, la Russia, sfortunatamente, non vuole riconoscere di aver violato lo spazio aereo moldavo con il lancio dei missili".