Roma, 11 mag. (Adnkronos) - “Stop all'invio di armi, ad aumenti delle spese per gli armamenti e all’allargamento della Nato, promozione di una conferenza di pace. È il contenuto di una mozione di cui chiederemo l’urgente calendarizzazione”. Lo anticipa il capogruppo di Cal-Alt-Pc-Idv al Senato, Mattia Crucioli, che ha da poco depositato il documento al Senato.

“L’Italia –si legge nella mozione- ha già inviato all’Ucraina 150 milioni in armi. E i vertici delle Forze armate ordinano l’addestramento al ‘warfighting’; per questo molte parti politiche chiedono l’aumento delle spese militari. Il ministro della Difesa Guerini ha ribadito la disponibilità del nostro Paese a favorire un ulteriore ampliamento della Nato, il che pregiudicherebbe, ancor più, la possibilità di ripristinare una trattativa di pace con la Federazione Russa”.

“Le sanzioni economiche imposte alla Russia poi –prosegue la mozione- sono risultate vane e hanno comportato pesanti ricadute sul nostro tessuto produttivo, sul sistema bancario e sull’approvvigionamento energetico".