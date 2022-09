Oslo, 8 set. (Adnkronos) - La Norvegia trasferirà in Ucraina circa 160 missili Hellfire e dispositivi per la visione notturna. Lo scrive 'European Truth', citando una dichiarazione del ministro della Difesa norvegese Bjorn Arild Gram durante un incontro con i ministri della Difesa di circa 40 paesi a Ramstein.

I missili erano stati originariamente acquistati per il Coastal Ranger Commando, un'unità anfibia norvegese addestrata per operare nei teatri di guerra costieri. "Sono armi richieste dall'Ucraina che saranno utili nella lotta contro le forze di occupazione russe. Il missile è facile da controllare e può essere utilizzato contro obiettivi sia terrestri che marittimi", ha affermato il ministro norvegese.

La Norvegia ha anche consegnato apparecchiature per la visione notturna all'Ucraina. "Attualmente, noi e i nostri alleati abbiamo trasferito sistemi e attrezzature militari dalle nostre riserve. In futuro, dovremo lavorare a stretto contatto con il ministero della Difesa per garantire le forniture necessarie di attrezzature militari all'Ucraina. Ciò garantirà anche che l'Ucraina riceva attrezzature più moderne ed efficaci", ha detto Arild Gram.