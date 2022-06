Roma, 15 giu. -(Adnkronos) - E' un trattore che tira un carro armato 'conquistato' agli invasori russi il protagonista del nuovo 'francobollo di guerra' che le poste ucraine si preparano a stampare. A decidere il soggetto di questa nuova tiratura è stato un concorso che ha visto la partecipazione di oltre 830 mila ucraini, mille volte di più degli 8 mila voti espressi nella emissione precedente, che celebrava l'affondamento dell'incrocociatore russo 'Moskva'. Peraltro quella dei trattori ucraini che si appropriano dei mezzi abbandonati dai russi è ormai una delle icone più riconoscibili di questo conflitto, celebrata sui social e soggetto persino di un videogioco online, ribattezzato 'Farmers Stealing Tanks'. L'immagine del trattore in guerra ha avuto più di un terzo dei consensi, distaccando nettamente la proposta di 'Putin fermato dalle forze armate ucraine' e quella che celebra la Kalush Orchestra, band vincitrice dell'Eurovision 2022.

Le Poste di Kiev spiegano che il francobollo dovrebbe essere messo in circolazione a metà luglio, in 5 milioni di fogli da 2 francobolli o 830.000 fogli da 6 francobolli (pari al numero di voti espressi). Dopo l'annuncio del concorso le poste avevano annunciato di avere ricevuto più di 1500 proposte di francobollo, fra le quali erano state scelte 5 immagini sottoposte alla selezione definitiva.

Peraltro le precedenti 'emissioni di guerra', con quella iconica del soldato che fa un gestaccio alla marina russa, sono andate rapidamente esaurite ed oggi sono ricercate dai collezionisti: a fonte di un valore nominale di 44 grivna (meno di 1,50 euro) i foglio da sei esemplari delle emissioni precedenti vengono scambiati su Internet a valori anche superiori a 200 euro.