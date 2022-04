Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: AdnKronos ADN KRONOS PUBBLICATO: 22 aprile 09:50 Ucraina, oggi nessun corridoio umanitario Tempo stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos



Kiev, 22 apr. (Adnkronos) - Guerra Ucraina, oggi non saranno aperti corridoi umanitari per i civili perché le strade sono troppo pericolose. Lo ha annunciato la vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, secondo quanto riporta su Twitter Kyiv Independent. L'annuncio arriva dopo che, con un messaggio trasmesso stanotte, il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto che la Russia non ha accettato la tregua per la Pasqua ortodossa, che cade domenica. L'Onu aveva anche proposto una pausa umanitaria di quattro giorni durante la settimana santa.

"Sfortunatamente, la Russia ha respinto la proposta di stabilire una tregua pasquale", ha detto il presidente ucraino sottolineando che il rifiuto "dimostra molto bene come i dirigenti di questo Stato trattano effettivamente la fede cristiana".

Adnkronos è un’agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l’esclusiva per l’Italia di “Washington Post” e “Los Angeles Times”. L’anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità internazionale.