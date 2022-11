Kiev, 14 nov. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le Nazioni Unite hanno consegnato aiuti umanitari a Kherson, tre giorni dopo che le truppe ucraine hanno ripreso il controllo della città in seguito al ritiro delle forze russe. L'Onu ha consegnato cibo, acqua, kit igienici, materiale per rifugi e articoli per la casa a oltre 6.000 persone, mentre una struttura medica riceverà medicine per curare più di mille pazienti nel prossimo mese.

"Oltre al trauma di aver subito mesi di continui bombardamenti, la popolazione di Kherson sta lottando per soddisfare i propri bisogni primari", ha affermato Denise Brown, coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite per l'Ucraina, sottolineando che, di fronte alla carenza di acqua, elettricità, cibo e medicinali, "i cittadini hanno bisogno di un sostegno urgente. Dobbiamo agire rapidamente per aiutarle".