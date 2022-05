Città del Vaticano, 11 mar.(Adnkronos) - Il Papa, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro, incontra le mogli di due ufficiali del Battaglione Azov, l'unità militare ucraina i cui combattenti sono attualmente asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

Le mogli dei militari di Azov hanno scritto al Pontefice e ieri è arrivato l'invito per l’incontro in occasione dell’udienza generale.