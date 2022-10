Kiev, 7 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il parlamento ucraino ha approvato una legge per l'arruolamento volontario delle donne nell'esercito, mentre le operazioni militari si intensificano dopo che la Russia ha annunciato, alcune settimane fa, la mobilitazione di circa 300.000 riservisti.

La proposta è stata approvata con 297 voti favorevoli. Il deputato di Holos (Voce) Yaroslav Zhelezniak ha spiegato che la nuova legge prevede che le donne possano arruolarsi volontariamente se sono idonee al servizio militare per motivi di salute o età, nonché se la loro attività o professione figura nell'elenco stilato dal Ministero della Difesa per l'accesso nell'esercito.