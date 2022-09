Cracovia, 26 set. (Adnkronos) - I concerti di Roger Waters in Polonia sono stati cancellati a causa della posizione del musicista sulla guerra in Ucraina. La cancellazione della Live Nation Poland, il promotore dei concerti della leggenda del rock britannico e co-fondatore dei Pink Floyd, è arrivata dopo che Waters ha pubblicato sul suo sito web all'inizio di settembre una controversa lettera aperta alla first lady ucraina Olena Zelenska. Nella lettera, Waters ha scritto che si opponeva all'invio da parte dell'Occidente di armi in Ucraina per aiutare il paese contro l'invasione della Russia.