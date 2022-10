Sumy, 10 ott. (Adnkronos) - Le autorità di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, affermano che ci sono interruzioni di corrente in tutta la regione a seguito degli attacchi missilistici russi. "Ci sono interruzioni di corrente in tutti i distretti della regione. In alcuni villaggi ci sono problemi con l'approvvigionamento idrico", ha affermato Dmytro Zhyvytskyi, capo dell'amministrazione militare di Sumy.