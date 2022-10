Zaporizhzhya, 20 ott. (Adnkronos) - Razzi russi hanno colpito una scuola nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha scritto su Telegram Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio del presidente ucraino, precisando che "intorno alle 7,20 (ora locale), i russi hanno lanciato un attacco missilistico colpendo l'area di una scuola specializzata per bambini nel villaggio di Komyshuvakha. E' in corso di accertamento se ci sono state vittime".