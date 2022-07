Mosca, 12 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il capo della Difesa nazionale russa Mijaíl Mizintsev ha assicurato che oltre 22.000 persone sono state evacuate ieri dalle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk in Ucraina. Mizintsev ha dichiarato inoltre che 4.433 auto private hanno attraversato il confine russo nell'ultimo giorno e 392.367 dall'inizio dell''operazione', come riportato dall'agenzia di stampa Tass.

"Nonostante le difficoltà e gli ostacoli creati dal regime di Kiev - ha detto Mizintsev - durante il giorno ben 22.017 persone, tra cui 3.479 bambini, sono state evacuate dalle aree pericolose in varie regioni dell'Ucraina, e dalle regioni di Luhansk e Donetsk verso la Russia, senza la partecipazione della parte ucraina. Dall'inizio dell'operazione militare speciale, sono state evacuate fino a 2.481.664 persone, inclusi 390.578 bambini".