Kiev, 26 lug. (Adnkronos) - L'esercito russo sta schierando forze aggiuntive sul fianco meridionale, rafforzando le sue posizioni nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, secondo la Cnn che cita funzionari ucraini. Secondo gli analisti, la manovra servirebbe a contrastare un'eventuale controffensiva ucraina.

Diversi post sui social media ucraini mostrano il movimento di pesanti equipaggiamenti militari su treni e autostrade attraverso la penisola di Crimea e nella regione di Kherson. Altri video mostrano i convogli diretti verso la Crimea, attraverso il rettilineo di Kerch, da Krasnodar in Russia.

I portavoce dello stato maggiore ucraino e del comando operativo ucraino del sud hanno rifiutato di commentare, ma l'ufficio del presidente ucraino in Crimea ha affermato che "il movimento di equipaggiamento militare, munizioni e personale dell'esercito russo continua in tutto il territorio della Crimea occupata".