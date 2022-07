Kiev, 29 lug. (Adnkronos) - La Russia ha effettuato attacchi in tutta l'Ucraina, mentre Kiev ha intensificato i suoi sforzi per riconquistare la regione meridionale di Kherson occupata. Cinque persone sono state uccise e 26 ferite nell'attacco alla città centrale ucraina di Kropyvnytskyi. Otto persone sono morte a Bakhmut, nell'est del Paese.

Vicino a Kiev, 15 persone sono rimaste ferite in una base militare. Anche le regioni settentrionali e meridionali dell'Ucraina sono state colpite. Intanto l'Ucraina cerca di isolare le truppe russe nel sud del Paese. Un ponte chiave nella città di Kherson è fuori uso dopo che le forze ucraine lo hanno colpito con razzi a lungo raggio. Funzionari della difesa del Regno Unito affermano che, a causa della distruzione del ponte, l'unica capitale regionale ucraina presa dall'inizio dell'invasione russa è ora "praticamente tagliata fuori dagli altri territori occupati".

Tuttavia, l'esercito ucraino ha avvertito che Mosca sta ora ridistribuendo le sue forze dall'Ucraina orientale per difendere la regione di Kherson.