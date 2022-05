Mosca, 18 mag. (Adnkronos) - ''Le forze armate ucraine hanno compiuto azioni illegali usando strutture civili per scopi militari''. Lo ha detto il ministero della Difesa russo su Telegram aggiungendo, senza fornire prove, che "il battaglione Azov ha utilizzato gli edifici degli asili nido e delle scuole come caserme" e che i membri del battaglione 'Aidar' hanno creato postazioni di tiro in luoghi non destinati a questo, creando un reale pericolo per la popolazione civile".

Il ministero della Difesa russo afferma inoltre che nella regione di Dnepropetrovsk le forze ucraine hanno organizzato operazioni militari negli ospedali e che ''il personale e i pazienti delle strutture mediche sono tenuti come scudi umani''. La nota conclude affermando che "come parte dei procedimenti penali oggetto di indagine, il comitato investigativo registrerà queste informazioni e continuerà a valutare tutte le circostanze e le forze di sicurezza ucraine coinvolte".

La Russia ha ripetutamente negato di aver preso di mira civili e infrastrutture civili durante l'ultima invasione dell'Ucraina, definita una "operazione militare speciale". A proposito delle accuse di crimini di guerra commessi dalle forze ucraine, l'ambasciatore ucraino nel Regno Unito Vadym Prystaiko ha dichiarato il mese scorso che "ogni incidente sarà indagato". L'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, guidato da Iryna Venediktova, ha affermato che dall'inizio della guerra sono state registrate accuse di oltre 10.700 crimini commessi dalle forze russe.