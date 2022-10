Mosca, 12 ott. (Adnkronos/Dpa/Europapress) - I servizi di sicurezza russi hanno riferito dello smantellamento di due presunti complotti per preparare attentati a Briansk e Mosca, in entrambi i casi attribuiti a persone al servizio dell'intelligence ucraina che avrebbero raggiunto il territorio russo dall'Estonia. Il Servizio di sicurezza federale (Fsb) - secondo l'agenzia russa Tass - ha dichiarato che, a Briansk, l'obiettivo era un terminal logistico e ha confermato l'arresto di un cittadino ucraino arrivato in Russia con "istruzioni" dai servizi di intelligence del suo Paese.

Il sospettato, che avrebbe collaborato con gli inquirenti, avrebbe trasportato un ordigno fatto in casa con una capacità paragonabile a quella di tre chili di dinamite e dispositivi di comunicazione. Quanto al secondo arrestato, si tratterebbe di un presunto agente ucraino che intendeva compiere un attacco con due missili nella regione di Mosca. Questi razzi portatili sarebbero stati trasportati dall'Ucraina all'Estonia e poi introdotti in Russia. Le autorità russe hanno denunciato anche in questo caso il sequestro di apparecchiature di comunicazione e che l'indagato starebbe collaborando alle indagini.