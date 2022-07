Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Tra la battaglia e la sparatoria, c'è una breve pausa: i nostri Difensori nella lotta contro il male mantengono positività e allegria di spirito". Con queste parole il consigliere del ministro degli Interni ucraino, Anton Geashchenko, pubblica sul suo canale Telegram un video inusuale che riceve decine e decine di commenti. Nelle immagini si vedono tre soldati ucraini, con l'arma imbracciata, che, in pausa dalla guerra, sorridenti improvvisano una coreografia sulle note di un brano dance ucraino, 'Le Oche', del cantante Wellboy. I militari, che si trovano in un campo con una distesa verde, accennano dei passi di danza agitando i kalashnikov, mentre uno di loro tenta una verticale acrobatica. Un modo per sfogare lo stress e l'adrenalina, dopo tante ore di tensione in trincea. Il video è visibile sul sito www.adnkronos.com.