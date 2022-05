Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Lungo applauso e una standing ovation per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, alla serata di gala dell'Atlantic Council a Washington. La sala ha tributato un lunghissimo applauso a Zelensky, che ha inviato un videomessaggio videoregistrato in occasione della serata in cui verranno premiati il premier Mario Draghi e il ceo di Eni Claudio Descalzi.