Roma, 21 giu. (Adnkronos) - Nella regione di Zaporizhzhia è avvenuto lo scambio dei corpi dei militari morti. Sono tornati in Ucraina 35 corpi dei militari ucraini. Lo comunica il ministero di reintegrazione dei territori temporaneamente occupati.



L'operazione è stata condotta con la collaborazione del Commissario per le persone scomparse in circostanze speciali, del Ministero della Difesa, dell'Sbu, dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina e di altre forze dell'ordine dell'Ucraina.