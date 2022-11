Kiev, 9 nov. (Adnkronos) - L'esercito russo ha fatto saltare in aria diversi ponti nella regione di Kherson per rallentare la controffensiva delle forze armate ucraine. Lo ha reso noto il vice del consiglio regionale di Kherson Serhii Khlan, confermando le informazioni precedenti sull'esplosione dei ponti Daryiv e Tyagin.

"Gli occupanti hanno fatto saltare in aria non solo i ponti Daryiv e Tyagin - ha detto - ma anche il ponte all'uscita da Snigurivka verso Kherson, il ponte Mylovi a il Novokairy".