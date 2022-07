Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina. "Un'altra notizia importante per quanto riguarda il Servizio di sicurezza dell'Ucraina - ha detto - È in corso una valutazione nei confronti del personale del Servizio sicurezza e una risoluzione sulla questione del licenziamento di 28 funzionari di livelli e funzioni diverse. Ma le ragioni sono simili: risultati di lavoro insoddisfacenti".

In precedenza, Zelensky aveva presentato alla Verkhovna Rada una mozione per licenziare Ivan Bakanov dalla carica di capo del Servizio di sicurezza.