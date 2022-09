Kiev, 29 set. (Adnkronos) - "Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha convocato per domani una riunione del Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell'Ucraina". Lo ha comunicato il suo addetto stampa Serhii Nikiforov su Facebook, aggiungendo che "ulteriori dettagli saranno annunciati prossimamente".

Nella stessa giornata di domani, come ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, alle 14 ora italiana si terrà la cerimonia di firma dei trattati sull'adesione alla Russia dei territori dell'Ucraina dove si è appena tenuto un referendum bollato da Kiev e dalla comunità internazionale come una farsa.