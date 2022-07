Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Preoccupa e imbarazza l’ostinazione dell’Europa a voler promuovere simboli di oppressione delle donne. Questa volta riguarda la campagna social dell'Anno europeo dei giovani 2022, a cui Bruxelles ‘affida’ la promozione a una donna con velo islamico. Qui siamo alla deriva del politicamente corretto e non si può tacere. È assurdo anche il silenzio assordante di ‘certe femministe’ di fronte a un evidente atteggiamento lesivo dei diritti delle donne. La Lega continuerà a battersi per la difesa della libertà, della nostra cultura e delle nostre tradizioni”. Così in una nota la senatrice della Lega Valeria Alessandrini, segretario della commissione Femminicidio a Palazzo Madama.