Rotterdam, 1 giu. (Adnkronos) - Addio kuna, arriva l'euro. La Croazia adotterà la moneta unica dal primo gennaio 2023. La Commissione Europea ha stabilito, nel rapporto sulla convergenza 2022, che Zagabria è pronta ad entrare nell'euro, portando a 20 il numero dei Paesi che usano la moneta unica, a partire dall'inizio dell'anno prossimo.

I Paesi che sono vincolati giuridicamente ad adottare l'euro sono sette: oltre alla Croazia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Di questi, solo la Croazia rispetta tutti e quattro i criteri di convergenza (stabilità dei prezzi, finanze pubbliche, tasso di cambio e tassi d'interesse a lungo termine).

Alla luce della valutazione della Commissione, il Consiglio prenderà la decisione definitiva sull'ingresso della Croazia nell'euro nella prima metà di luglio, dopo una discussione nel Consiglio Europeo, nell'Eurogruppo e dopo i pareri del Parlamento Europeo e della Bce. Per il commissario all'Economia Paolo Gentiloni "oggi è un giorno storico per il percorso europeo della Croazia, grazie agli sforzi determinati che le autorità croate hanno fatto per rispettare i criteri per entrare nell'area euro".