Washington, 24 ago. (Adnkronos) - Gli elettori democratici hanno scelto il deputato Charlie Crist per affrontare il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis alle elezioni di medio termine. Secondo i sondaggi, Crist è attualmente dietro a DeSantis di alcuni punti percentuali. Crist è un ex repubblicano che ha servito un solo mandato come governatore dello stato prima di cambiare partito nel 2012.

"Stasera il popolo della Florida ha inviato un messaggio chiaro: vuole un governatore che si prenda cura di loro e risolva i problemi reali, preservi la nostra libertà, non un bullo che ci divide e ci toglie la libertà", ha dichiarato Crist riferendosi a DeSantis.