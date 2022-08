Teheran, 15 ago. (Adnkronos) - "Neghiamo con fermezza" un coinvolgimento dell'Iran nell'aggressione allo scrittore Salman Rushdie negli Stati Uniti. "Non abbiamo niente a che fare con l'aggressore di Rushdie. Nessuno ha il diritto di accusare la Repubblica Islamica dell'Iran". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa iraniana Irna, è Nasser Kanani, il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in una conferenza stampa, sottolineando che Rushdie con "i suoi insulti si è esposto all'ira dei musulmani ma non solo".