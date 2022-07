Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E’ l’equipaggio del polacco Piotr Tarnacki, pluri campione mondiale di Micro Class a guidare la classifica provvisoria del 46esimo Micro World Championship 2022, competizione internazionale di vela organizzata dal Club Velico Castiglionese con il supporto di Micro Class Italia, in programma a Castiglione del Lago fino a venerdì 29 luglio. Lo scrive l'organizzazione in una nota. Dopo la prima giornata di gare - dove si sono disputate due regate molto tecniche con vento tra i 15 ed i 20 nodi - la graduatoria vede i primi quattro posti occupati da altrettanti equipaggi polacchi. Primo degli italiani è il team guidato dal portacolori di casa e campione italiano Lorenzo Carloia, che occupa la quinta posizione insieme a Luca Coppetti e Stefano Garzi. Al 14esimo posto un altro equipaggio italiano: quello del timoniere Luca Fantin della Canottieri Mestre.

I 38 equipaggi in gara – provenienti da 8 paesi tra Europa, Australia e Stati Uniti – oggi saranno impegnati nella seconda giornata della competizione con tre regate in programma mentre domani (mercoledì 27 luglio) con la terza che prevede la regata sulla lunga distanza, che sarà di circa 20/25 miglia nautiche. Si gareggerà fino a venerdì 29 luglio, giornata che si concluderà alle ore 18 con le premiazioni e la proclamazione dei vincitori.

La competizione è seguita da una Giuria internazionale composta da Dusan Vanicky (Slovacchia), Pierluigi De Luise (Croazia), Claudio Reynaud (Svizzera), Giuseppe Tamburini (Italia) ed Eugenio Branca (Italia). Il Comitato di regata è formato dagli italiani Marcello Montis, Pino Cimbalo, Donatella Ortolani, Mario Forgione e Gabriella Matteucci mentre il controllo tecnico delle stazze è a cura del tedesco Manfred Bauendahl.

Per l’organizzazione del mondiale il Club Velico Castiglionese gode della collaborazione della Regione Umbria, del Comune di Castiglione del Lago, dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, delle Camere di Commercio dell’Umbria, del Coni, della Fiv (Federazione italiana vela) e Seconda Zona Fiv (Umbria Toscana, La Spezia); ha il contributo di Banca Mediolanum (Consulenti finanziari Perugia, main sponsor), Giovanni Raspini, Argentiere in Arezzo, Vini Duca della Corgna; si avvale, infine, della collaborazione di Hotel Duca della Corgna, Hotel Trasimeno e Residence Castiglione.