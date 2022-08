Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Svelati i convocati dell'Italia per i Mondiali 2022 di vela delle classi olimpiche 49er, 49erFX e Nacra 17, in programma dal 31 agosto al 5 settembre. La rassegna iridata sbarca per la prima volta nella storia in Canada, precisamente in Nuova Scozia. Le regate si svolgeranno nella Baia di Santa Margherita e vedranno la partecipazione di 400 tra i migliori velisti al mondo, provenienti da oltre 32 Paesi. Sei giorni di grandi sfide, in cui l'Italia proverà a giocarsela: di seguito l'elenco degli azzurri convocati per la rassegna iridata.

49er: Marco Anessi (AN Sebina) - Edoardo Gamba (FV Malcesine), Uberto Crivelli Visconti (Marina Militare) - Giulio Calabrò (Marina Militare), Simone Ferrarese (CV Bari) - Leonardo Chistè (Aeronautica Militare), Tecnico FIV presente: Gianmarco Togni

49erFX: Jana Germani (Marina Militare) - Giorgia Bertuzzi (Marina Militare), Carlotta Omari (Fiamme Gialle) - Sveva Carraro (Aeronautica Militare), Arianna Passamonti (Nauticlub Castelfusano) - Giulia Fava (AV Civitavecchia), Tecnico FIV presente: Gianfranco Sibello. NACRA 17: Gianluigi Ugolini (Aeronautica Militare) - Maria Giubilei (Aeronautica Militare), Ruggero Tita (Fiamme Gialle) - Caterina Banti (CC Aniene), Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) - Maelle Frascari (CC Aniene), Tecnico FIV presente: Gabriele Bruni.