Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Scelti gli azzurri che prenderanno parte al Campionato Europeo iQFOiL che andrà in scena a Torbole da domenica 15 a domenica 22 maggio. Il nuovo windsurf foiling sostituirà la classe RS:X nel programma olimpico della vela di Parigi 2024 e il team italiano dal DT Michele Marchesini sfrutterà il 'fattore campo' del Lago di Garda per iniziare a confrontarsi a livello continentale. Proprio al Circolo Surf Torbole che aveva ospitato tre anni fa anche il Mondiale RS:X.

La formula del campionato prevede regate di flotta con formato slalom o course race, rispettivamente con vento più leggero e con vento medio-forte. Nel format è presente anche una Long Distance disputata in una singola giornata. Le Opening Series sono caratterizzate da venti prove, mentre le Medal Series, in programma l’ultimo giorno, prevedono la partecipazione delle prime dieci imbarcazioni con una formula che rende più avvincente la gara: anche coloro che partono più indietro nella griglia avranno, infatti, possibilità di arrivare a podio.

L'elenco seguito l’elenco dei convocati azzurri: Jacopo Gavioli | Circolo Surf Torbole, Manolo Modena | Circolo Surf Torbole, Leonardo Tomasini | Circolo Surf Torbole, Luca Di Tomassi | Gruppo Sportivo Marina Militare, Mattia Camboni | Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, Nicolò Renna | Circolo Surf Torbole, Jacopo Renna | Circolo Surf Torbole, Daniele Benedetti | Vela Guardia di Finanza, Antonino Cangemi | Circolo Velico Sferracavallo, Linda Oprandi | Kalterer Sportverein Windsurfing, Giorgia Speciale | Gruppo Sportivo Fiamme Oro, Marta Maggetti | Vela Guardia di Finanza.