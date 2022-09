Hanoi, 7 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Almeno 12 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni, dopo l'incendio avvenuto ieri notte in un bar karaoke nella provincia di Binh Duong, nel sud del Vietnam.

L'incendio è scoppiato intorno alle 21 (ora locale) nel bar karaoke An Phú,nella città di Thuan An. Più precisamente, al secondo e al terzo piano, diffondendosi rapidamente attraverso la schiuma insonorizzante con cui erano rivestite le pareti, secondo 'Vietnam News '.

Le uscite del bar karaoke, che dispone di 29 sale e una superficie costruita di oltre 1.500 mq, erano chiuse quando è scoppiato l'incendio e fra i molti clienti e il personale si è diffuso il panico, a causa del quale decine di persone, per fuggire, sono saltate dal secondo e terzo piano, riportando gravi ferite. Molti clienti sono stati soccorsi quando erano già in uno stato di incoscienza per soffocamento. Tredici camion dei pompieri insieme a 66 agenti sono intervenuti sul posto per domare l'incendio.