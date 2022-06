Londra, 28 giu. - (Adnkronos) - Lorenzo Sonego avanza al secondo turno del tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. L'azzurro, numero 54 del mondo e 27 del seeding, supera al 5° set lo statunitense Denis Kudla, numero 75 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-3, 7-5, 4-6, 6-2 dopo tre ore e 52 minuti.

Lorenzo Musetti esce di scena al primo turno. L'azzurro, numero 70 del mondo, cede allo statunitense Taylor Fritz, numero 14 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 dopo un'ora e 44 minuti.

Nel tabellone femminile, fuori Jasmine Paolini. L'azzurra, numero 72 del mondo, cede alla due volte campionessa ai 'Championships', la ceca Petra Kvitova, numero 26 del ranking Wta e 25 del seeding, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-2 in un'ora e 43 minuti.