(Adnkronos) - Venerdì 11/11 in tutto il mondo si celebra la giornata dei single, un business da milioni di dollari per il mercato cinese. In Italia, Meetic la festeggia sia con un evento dal vivo a Milano, sia con delle Live Room in App per unire vicini e lontani.

Milano, 11 novembre 2022 – Chi l’ha detto che i single si festeggiano soltanto il 15 febbraio, nel giorno di San Faustino? L’alternativa alla ben più classica e conosciuta festa degli innamorati del 14 febbraio, da qualche anno può contare su una valida alleata. Grazie alla celebrazione che l’Europa ha mutuato dal mondo orientale, si è aggiunto un altro giorno speciale dedicato ai cuori solitari: l’11/11, il Singles’ Day.

Nato in Cina, si basa sulla vicinanza di quattro numeri 1, la cifra dell’individuo singolo per eccellenza, ma la festività ha fatto il giro del mondo grazie ad AliBaba, il colosso e-commerce che domina il mercato cinese. La piattaforma, infatti, da diversi anni offre degli sconti speciali per i single proprio durante la loro giornata, in modo che possano viziarsi come più li aggrada. Un’intuizione a dir poco vincente: solo nel 2021 sono stati spesi più di 84,54 miliardi di dollari. Una cifra che continua a crescere di anno in anno, confermando quanto ai single piaccia “trattarsi bene” un po’ in tutto il mondo.

Ai single, in effetti, piace viziarsi, soprattutto agli italiani: secondo i dati* forniti da Meetic, il servizio di dating più affidabile che ha già fatto incontrare - solo in Italia - oltre 1 milione di coppie*, i single del bel Paese amano coccolarsi - anche prima di una cena romantica - con prodotti di bellezza, vestiario e parrucchiere/barbiere. Numeri alla mano, il 25% della spesa per un appuntamento galante è legata alla cura di sé stessi: è la cifra più alta d’Europa. Ed è per questo che Meetic, a sua volta, ha deciso di prendersi cura dei suoi cari. Proprio nella giornata dell’11 novembre, infatti, sarà possibile collegarsi a una Live Room, una stanza online, dove chiacchierare in modo spontaneo con altri single, scoprendo in anteprima, per così dire, la personalità delle persone collegate – e senza spendere un centesimo in beauty per il primo appuntamento! Chi invece volesse festeggiare in compagnia, non dovrà attendere molto: il 17 novembre, infatti, presso il Pils Pub di Via Bertani 2 a Milano, i single iscritti all’app potranno incontrarsi di persona, godersi un cocktail e divertirsi a scoprire le loro affinità e differenze. Non a caso, i drink e le cene sono al primo posto tra gli acquisti dei single italiani, con una spesa media di 489€ all’anno in ristoranti e pub: si tratta di una vera e propria coccola per i single, con anche la non scontata possibilità di fare qualche incontro davvero speciale.

Ufficio Stampa

info@gdgpr.it