() - 23 settembre 2022. Ricca di novità la programmazione digital di Lucca Comics & Games 2022, che dopo il successo della scorsa edizione torna con una veste tutta nuova. Grandi ospiti dal mondo del fumetto, del videogioco, del fantasy, cast di film e serie tv da tutto il mondo, personalità rappresentative dei mondi che animano Lucca Comics & Games si daranno appuntamento a Lucca nel nuovo studio Twitch completamente riprogettato.

Il festival digital nella sua versione rinnovata prende il nome di Lucca Comics & Games Show: cinque giorni di programmazione in streaming per un fitto palinsesto di appuntamenti imperdibili.

La prima grande novità riguarda la conduzione, che quest’anno sarà affidata a 4 host d’eccezione, tra i più importanti streamer e content creator d’Italia:

Ckibe, presente come host già nell’edizione 2021, è un’illustratrice e graphic designer nominata nel 2020 prima Twitch ambassador per l’Italia.

Karim Musa, in arte Yotobi, streamer e stand-up comedian che dopo il successo su YouTube diventa uno dei creator più amati d’Italia grazie ai suoi show su Twitch.

Sara “Kurolily” Stefanizzi, la più seguita variety streamer oltre che ambassador del progetto Comics & Games Factory, realizzato con Intesa Sanpaolo.

A chiudere questo cast “all star” è una presenza consolidata di Lucca Comics & Games ovvero Cristina Scabbia, voce femminile della band metal Lacuna Coil. Oltre al successo internazionale nella musica, Cristina Scabbia è un’appassionata videogiocatrice e streamer su Twitch.

Il Lucca Comics & Games Show sarà trasmesso tutti i giorni della manifestazione in live streaming sul canale Twitch ufficiale dal mattino fino alle 19.00 e ospiterà interviste, approfondimenti, appuntamenti esclusivi con ospiti, just chatting e sorprese dell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games.

Inoltre tutte le sere dal 28 al 31 ottobre la programmazione si arricchirà di sessioni live di gioco di ruolo che il pubblico del festival potrà anche seguire dal vivo in una delle nuove location della manifestazione.

Per ulteriori dettagli e novità, il prossimo appuntamento da segnare in agenda è la conferenza stampa di presentazione del programma del festival, 29 settembre alle 11.00, in diretta streaming dalla chiesa di San Romano di Lucca su Twitch, Facebook e Youtube.