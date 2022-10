NORIMBERGA, Germania, 17 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Gli effetti del cambiamento climatico hanno trasformato i comportamenti dei clienti, portando un'ondata di rivoluzione verde. In questo contesto, Midea, leader globale nel settore della smart home ("l'Azienda") compie un ulteriore passo nella sua pluriennale promessa di aiutare i consumatori a creare stili di vita e spazi domestici più ecocompatibili, svelando a Chillventa 2022 la sua strategia di sostenibilità migliorata per i suoi prodotti verdi.

"Il riscaldamento globale e la crisi energetica ci hanno spinti a ripensare la nostra strategia di sviluppo dei prodotti e della supply chain, mentre continuiamo a cercare modi innovativi per ridurre l'impronta di carbonio dei prodotti Midea e per rafforzare il nostro impegno verso l'obiettivo della neutralità carbonica. Al centro della nuova strategia verde di Midea c'è una maggiore attenzione all'efficienza energetica e alla gestione intelligente dell'energia, che riteniamo siano le due risposte che ci permettono di aiutare i clienti ad alleggerire le bollette energetiche migliorando il comfort della casa", ha dichiarato Thomas Kunnig, Product Manager di Midea Germany.

Mirando al calore disperso dai condizionatori d'aria, Midea guiderà lo sviluppo di un nuovo sistema in grado di recuperare il calore concentrato da un climatizzatore e di riciclarlo per la fornitura di acqua calda. La nuova tecnologia può portare vantaggi considerevoli agli utenti, in particolare a quelli che vivono in zone in cui i condizionatori d'aria funzionano per la maggior parte dell'anno, come soluzione affidabile e a basso costo che fornisce acqua calda con un consumo energetico molto più contenuto.

Con il tema "Midea ha un'idea", l'azienda ha inoltre presentato tutta la sua suite di nuove soluzioni ecologiche, progettate per ridurre il consumo di energia nei suoi prodotti, tra cui il sistema di recupero del calore CirQ, la tecnologia di risparmio energetico Tesseraction, oltre a un nuovo condizionatore d'aria split ecocompatibile Breezeless E. Nell'evidenziare il suo più recente sforzo nell'affrontare le problematiche ambientali e contrastare il cambiamento climatico, Midea ha dimostrato la sua dedizione all'innovazione per la riduzione delle emissioni e la sua strategia aziendale cliente-centrica, che dà priorità alle esigenze degli utenti per soddisfare i loro stili di vita in costante evoluzione.

All'evento, Midea ha anche ricevuto la convalida della prima Dichiarazione ambientale di prodotto al mondo per i prodotti di climatizzazione dal Sistema internazionale EPD ed ha ricevuto la certificazione Product Carbon Footprint da TÜV SÜD, azienda operante nel settore TIC (prove di laboratorio, audit e certificazioni). Il certificato, basato sulla valutazione e sulla verifica dell'impronta carbonica e del consumo energetico di un prodotto per il suo intero ciclo di vita, offre informazioni dettagliate e trasparenti sulla sostenibilità e l'impatto ambientale dei condizionatori Midea, sottolineando la capacità tecnologica di Midea nel campo della tecnologia verde, del design innovativo e attento al clima, nonché la sua strategia di sostenibilità davvero lungimirante.

Negli ultimi anni, Midea ha raddoppiato i suoi sforzi per promuovere e sviluppare prodotti a basse emissioni di carbonio ed efficienti dal punto di vista energetico. Ampliando il proprio impegno a favore della protezione ambientale, Midea ha progettato una nuova gamma di prodotti ecocompatibili basati sulla propria tecnologia brevettata di conversione della frequenza e sugli algoritmi intelligenti, che consentono al brand di diventare un marchio di riferimento per una nuova generazione di clienti globali. Al 2021, oltre 2,1 milioni di nuovi condizionatori refrigeranti R290 di Midea sono usciti dalle linee di produzione per essere immessi sul mercato.

"La sostenibilità è il fulcro della nostra strategia aziendale e ci guida a esplorare e promuovere approcci innovativi alla progettazione dei prodotti, all'approvvigionamento dei materiali, alla produzione, alla logistica, nonché al riciclo e ai servizi, che sono ora i sei pilastri dell'ecosistema verde di Midea. Riteniamo che la nostra attenzione all'efficienza energetica e al recupero del calore sia un nuovo modo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, una soluzione più pulita e sostenibile, che consente agli utenti globali di creare ambienti domestici sani e confortevoli", ha dichiarato Thomas Kunnig, Product Manager di Midea Germany.

