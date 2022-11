(Adnkronos) - La fonte ACQUA SACRA - conosciuta per la sua acqua minerale - si trova al centro di Roma e rende oggi il servizio di Book sharing, che permette ai libri di incontrare nuovi lettori di ogni età e di ogni città.

Roma, 7 novembre 2022. ACQUA SACRA, la storica acqua minerale di Roma, fornisce da oltre 100 anni acqua minerale purissima, di media mineralizzazione, dal gusto gradevole. Ancora nel 2005 il Ministero della Salute le ha riconosciuto un efficace effetto diuretico, un’azione che favorisce i processi digestivi oltre un’attività di stimolo nella riduzione dell’acido urico.

L’ACQUA SACRA si può prelevare direttamente alle cannelle oppure acquistando bottiglie di vetro. Fra l’altro offre ai suoi clienti di ogni età un fornito spazio di Book sharing.

“Abbiamo deciso di attivare questo spazio per dare un servizio in più ai nostri clienti -spiega la titolare Bruna Di Tizio- consapevoli che il Book sharing accomuna migliaia di persone che, letto un libro, decidono di lasciarlo e così scambiarlo perché altri possano goderne, diventando in questo modo uno scambio di pensieri, di emozioni, un condividere che unisce. Noi siamo rimasti affascinati dal Book sharing, questo progetto di lettura urbana anonima, gratuita che si sta tanto diffondendo. ACQUA MINERALE e UN LIBRO: speriamo di contribuire al benessere fisico e psichico dei nostri clienti e magari diventare un punto di riferimento e ritrovo per persone di ogni età e cultura, libri per tutti, per i bambini una favola per gli adulti un saggio oppure un bel romanzo…”.

La fonte dell’ACQUA SACRA si trova al centro di Roma, a Monte Sacro. Un monitoraggio costante e continuo garantisce al consumatore finale un prodotto eccellente e purissimo, qualità confermata dalle analisi e controlli eseguiti costantemente presso Laboratori e Università qualificati.

• CONTATTI: www.acquasacra.it