(Adnkronos) - Presezzo ( Bg), 5 settembre 2022. Materie prime di assoluta qualità e tanta passione per il dolce e il salato: sono questi gli ingredienti che rendono speciale il Dolce Forno di Ale e Jac dove la tradizione della migliore pasticceria artigianale conquista i palati più esigenti e la voglia di dettare nuove tendenze sono alla base delle tante creazioni della pasticceria di Presezzo guidata da Daniel Beloli ed Elisa Franzini.

Già all’ingresso lo sguardo viene subito rapito dal lungo bancone: un trionfo di sapori e specialità da forno e pasticceria. E la vocazione artigianale ben si sposa con il concept moderno del laboratorio a vista: «Qui nascono tutti i nostri prodotti, sia dolci che salati – spiega Beloli - Oltre alla pasticceria abbiamo anche avviato la produzione in loco di prodotti salati come focacce e pizze: tutto realizzato con farine speciali. Il risultato è un Dolce Forno, di nome e di fatto. Ci piace poter offrire ai nostri clienti solo il meglio in ogni momento della giornata: colazione, pausa pranzo, merenda fino all’aperitivo da sorseggiare nel nostro dehors esterno, rinnovato e più spazioso e accogliente».

Torte personalizzate, pasticceria mignon, biscotti della tradizione e tante altre golosità tutte da provare: entrare al Dolce Forno non è solo un momento di dolce evasione, ma un vero viaggio nel mondo delle emozioni del palato. I dolci di Daniel sono piccoli capolavori del gusto, pieni di dettagli e sfumature, e rendono il Dolce Forno un punto di riferimento anche per una pausa pranzo diversa dal solito, grazie a gustosissimi brunch tra il dolce e il salato. Tutto offerto anche con servizio catering.

«Andiamo dove ci chiamano: eventi privati, feste e compleanni in giardino con possibilità di cucina in loco – conferma Franzini -. Mentre nel nostro nuovo bellissimo dehors possiamo ospitare feste di laurea, battesimi, comunioni e feste private in esclusiva fino a 50 persone. Eventi come quello di luglio in cui abbiamo offerto a tutti i nostri amici e clienti un assaggio della nostra crostata di 50 metri, realizzata con una parte dei 275 kg di marmellata che abbiamo vinto come premio al concorso Vis Pastry Challenge. Una festa per noi del Dolce Forno e per tutti i nostri clienti tra musica dal vivo e grigliata in veranda. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che, con il loro sostegno, hanno dato forma a questo nostro sogno».

Contatti:https://www.ildolcefornobg.it/