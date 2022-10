(Adnkronos) - Gossolengo (Piacenza), grande successo per la terza edizione dell’evento promosso dalla società con Romi Italia ed Answers

Grande successo per la terza edizione del Metal Working Day, che si è svolta a Gossolengo, in provincia di Piacenza, dal 7 all’8 ottobre. L’evento, punto di riferimento per il settore metalmeccanico, ha visto protagoniste tre importanti realtà del settore: Bft Burzoni, azienda leader da oltre 45 anni nella progettazione e distribuzione di utensili; Romi Italia, multinazionale produttrice di macchine utensili e Answers, che propone il software Cam di Esprit. “Siamo contenti di aver potuto accogliere in presenza addetti ai lavori e giovani interessati al settore della metalmeccanica” racconta Alberto Burzoni, direttore generale di Bft Burzoni, che richiama l’obiettivo della manifestazione: “Mettere in comune esperienze e competenze per ottimizzare lavorazioni e strategie produttive”.

Nella sede di Romi Italia, che ha ospitato l’evento, infatti, è stato possibile vedere gli utensili di Bft Burzoni all’opera all’interno dei macchinari messi a disposizione dai padroni di casa, potenziati dai software forniti da Answers. L’evento, che ha registrato la partecipazione di centinaia di visitatori, è stato anche l’occasione per le tre società di presentare agli avventori le proprie novità e le iniziative dedicate al territorio. In questo senso, Bft Burzoni ha confermato l’intenzione di continuare a lavorare sul progetto di creare un’Academy per formare i giovani del territorio nelle professioni della metalmeccanica. “La formazione, rivolta sia agli addetti del settore che ai ragazzi, è per noi un aspetto fondamentale” sottolinea il direttore commerciale Gian Luca Andrina, che evidenzia anche il “valore sociale” di iniziative di questo genere, volte a “diffondere competenze di cui il territorio piacentino ha bisogno”.

Bft Burzoni ha colto l’opportunità del Metal Working Day per presentare al pubblico le proprie novità: oltre agli utensili - tra cui spicca la fresa a spallamento retto a 90 gradi reali con inserto quadrato a quattro taglienti - c’è il video box dedicato alla fresa T4490. “All’interno ci sono la fresa, il cacciavite, gli inserti e un video che illustra come valorizzare al meglio l’utensile” spiega la responsabile marketing, Silvia Filippini, sottolineando come la confezione punti “ad informare i clienti sulle prestazioni dei prodotti”. Del resto, l’obiettivo della società, aggiunge Arianna Burzoni, è essere “non solo fornitori, ma partner dei nostri clienti, a disposizione dei quali mettiamo le nostre competenze e l’esperienza acquisita in decenni di lavoro nel settore”.

