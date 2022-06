(Milano, 28.06.2022) - Milano, 28.06.2022 – Secondo i recenti dai ISTAT, nel 2021 sono state poco meno di 400.000 le nascite in Italia rispetto all’anno precedente. Un crollo demografico questo caratterizzato innanzitutto dal lungo periodo di crisi pandemica che non ha di certo favorito la nascita di nuovi bambini.

Per tutte quelle donne che desiderano avere figli e, allo stesso tempo, godere della fase della maternità nel migliore dei modi, esce oggi il libro di Alessandra Baruffato “DONNA E MAMMA. Come vivere serenamente la maternità senza perdere di vista se stesse” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di evolvere e crescere assieme al proprio bambino durante il periodo più felice per una donna: quello della maternità.

“In 100 pagine mostro come è possibile cambiare mindset e approcciarsi a un nuovo modo di gestire il cambio di stile di vita generato dalla maternità” afferma Alessandra Baruffato, autrice del libro “La mia è una vera e propria guida pratica che si articola in vari esercizi ed esempi pratici e che permetterà a qualsiasi mamma alle prime armi di scoprire il proprio essere mamma”.

Secondo Alessandra Baruffato, molte donne sono portate ad approcciare la fase della maternità nella maniera sbagliata. L’errore più grande che viene commesso, a detta dell’autrice, è proprio quello di perdere di vista le proprie esigenze, con il rischio quindi di mettere in secondo piano il proprio essere donna. Come testimonia l’autrice invece, la maternità può e deve essere vissuta non come un momento di rinuncia bensì come un momento di trasformazione personale.

“Capita spesso di leggere, soprattutto sui social, testimonianze di donne che vivono il momento della maternità con un costante senso di colpa e di inadeguatezza. Il rischio? È quello di perdere di vista quanto di bello e meraviglioso può dare la maternità” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “A queste donne è rivolto il libro di Alessandra Baruffato. Come dimostra l’autrice, godere al massimo del periodo di maternità sia come donna che come mamma è possibile: tutto sta nel sapere esattamente come fare”.

“Ho scoperto Giacomo Bruno navigando su Internet alla ricerca di valide alternative per pubblicare il libro che avevo già in mente di scrivere” conclude l’autrice. “Mi sono imbattuta quindi nel suo video di presentazione e ho trovato molto interessante la sua proposta editoriale. Il team Bruno Editore mi ha aiutato in tutte le fasi della lavorazione, dalla stesura fino al conseguente lancio su Amazon”.

Dott.ssa Alessandra Baruffato, di Varese, moglie di Luca e mamma di Luna, con un altro piccolo in arrivo. Dopo la laurea in Medicina si è interessata al mondo della prevenzione, con uno sguardo più approfondito alla nutrizione e alle cure naturali. Ha sviluppato negli anni una visione olistica della persona, che comprende anche una particolare attenzione alla crescita personale come costante dell’evoluzione umana. Le piace scoprire nuove strategie e opportunità per migliorare la propria vita e quella delle persone che si affidano a lei per un percorso di ricerca di benessere. Sito web: www.alessandrabaruffato.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it