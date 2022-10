(Adnkronos) - Milano, 25.10.2022 – Raggiungere il successo personale senza rinunciare alla famiglia può risultare molto difficile a volte, soprattutto in un settore competitivo come l’immobiliare. Quello che tuttavia molti non sanno è che conciliare le due cose è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano fare carriera godendo allo stesso tempo delle gioie della vita, esce oggi il libro di Alessandra Massari “UNA MAMMA PER AGENTE. Come Fare Carriera e Avere Successo Nel Mondo Immobiliare Senza Rinunciare Alla Famiglia Grazie Al Metodo Del Team Massari” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per diventare un agente immobiliare capace di fare davvero la differenza in questo settore.

“Ho deciso di scrivere il libro per condividere la mia esperienza personale e professionale. Potrebbe sembrare qualcosa di banale e semplice e invece, dietro questo desiderio, c'è molto di più. Il messaggio che ho voluto lanciare è che, come ce l’ho fatta io, qualsiasi donna professionista può fare altrettanto” afferma Alessandra Massari, autrice del libro. “Sono una mamma-agente immobiliare. Ho creato un mio brand - Immobiliare Massari - e ho ben tre uffici. Amo il mio lavoro e al contempo, sono mamma di tre splendidi figli. A dimostrazione del fatto che il successo personale e professionale sono due obiettivi che possono davvero essere conciliati”.

Secondo l’autrice, l’organizzazione, la volontà e la determinazione sono gli elementi fondamentali per raggiungere traguardi importanti nel corso della propria vita. Come ci tiene a precisare Alessandra Massari, la felicità non è una meta, bensì una strada che si sceglie di percorrere ogni giorno. Motivo per il quale, come la stessa autrice c’è riuscita, anche altre donne possono tranquillamente raggiungere il medesimo risultato.

“Attraverso il suo libro, l’autrice ha voluto ribaltare il falso mito che vedrebbe non compatibile l’essere donna, madre, moglie e imprenditrice allo stesso tempo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Tra le pagine del libro, i lettori avranno la possibilità di scoprire non solo la titolare delle Agenzie Massari, ma anche l’Alessandra donna, compagna e madre di tre splendidi figli. Ecco quindi che il libro diventa una sorta di viaggio emozionante ed emozionale allo stesso tempo”.

“Avevo bisogno di affidarmi a dei professionisti che mi seguissero in ogni fase, che mi supportassero e che non mi lasciassero mai sola. Ebbene, la Bruno Editore mi ha ispirato fiducia sin da subito” conclude l’autrice. “Il team di Giacomo Bruno mi ha seguita con professionalità nel corso di tutta la pubblicazione consentendomi di dare alla luce questo mio primo lavoro editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Tg6MkL

Alessandra Massari, nata e cresciuta a La Spezia è un’imprenditrice del settore immobiliare. Ha aperto la sua prima agenzia nel 2009 e ad oggi conta due sedi e una terza in fase di avvio. La forza di volontà, l’amore per il settore immobiliare, il costante desiderio di formarsi per offrire solo servizi e consulenze di qualità sono i segreti del business di successo creato, gestito e curato nei minimi particolari da lei e dal suo staff. La passione per le lingue straniere, la lungimiranza, la capacità di anticipare i tempi e di aggiornarsi con regolare costanza hanno portato il brand “Agenzie Immobiliari Massari” a travalicare i confini nazionali, ottenendo importanti riconoscimenti anche in altri Paesi. Il Metodo Massari è l’esempio stesso della condivisione del sapere e delle conoscenze che la titolare del marchio immobiliare mette a disposizione delle proprie collaboratrici per una crescita costante, sia personale che professionale. Sito web: www.immobiliaremassari.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it