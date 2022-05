TOLENTINO, Italia, 13 maggio 2022 /PRNewswire/ -- arena è orgogliosa di annunciare la sua partnership con il circuito OCEANMAN per otto eventi europei nel 2022. Lanciata nel 2015, OCEANMAN è uno dei circuiti globali più importanti per il nuoto in acque libere, con più di 30 eventi in 25 paesi quest'anno da febbraio a dicembre, con la finale mondiale che si terrà a Rethymno, Creta, dal 28 al 30 ottobre.





Le località in cui si svolge l'OCEANMAN sono accuratamente selezionate non solo per la loro idoneità al nuoto in acque libere, ma anche per il loro fascino e la bellezza dell'ambiente circostante. Quest'anno è l'ottava edizione del circuito mondiale.

Gli otto eventi europei di cui arena sarà partner sono:

Costa Azahar, Spagna (14-15 maggio) Cattolica, Italia (28 maggio) Vilanova i la Geltrú, Spagna (11-12 giugno) Lago d'Orta, Italia (17-19 giugno) Baia di Oitylo, Grecia (25-26 giugno) Campionati europei in acque libere, Stari Grad, Croazia (16-17 settembre) Benidorm, Spagna (1-2 ottobre) Finale mondiale OCEANMAN, Rethymno, Creta (28-30 ottobre)

"Con la nostra forte eredità negli sport acquatici", ha dichiarato Giuseppe Musciacchio, Deputy CETO di arena, "l'OCEANMAN è un evento perfetto per noi e ci dà grande visibilità e accesso sia agli atleti competitivi che a quelli occasionali. Con la sua atmosfera familiare e circa il 20% dei partecipanti che gareggiano per la prima volta, OCEANMAN è un'ottima vetrina per promuovere il nuoto in acque libere come stile di vita sano. Siamo lieti di essere coinvolti in questa iniziativa come partner e di abbracciare pienamente il progetto OCEANMAN come esperienza a tutto tondo".

"Siamo ispirati da questa partnership con arena", ha dichiarato Fermin Egido, CEO di OCEANMAN. "Il nostro obiettivo iniziale è quello di creare una nuova ondata nello stile di vita del nuoto in acque libere".

L'edizione OCEANMAN 2022 dovrebbe attirare circa 25.000 nuotatori - il 20% dei quali parteciperà per la prima volta ad un evento in acque libere - e 80.000 spettatori, ed ha una portata globale grazie alle dirette televisive e sui social media in 100 Paesi del mondo; oltre 130.000 fan seguono gli eventi su varie piattaforme di social media, senza contare l'esposizione su Youtube.

Ogni evento si svolge tipicamente in un'atmosfera di vacanza/familiare e attira sia atleti dilettanti che professionisti. Arena avrà un negozio ad ogni evento con abbigliamento da spiaggia, mute, attrezzature per il nuoto in acque libere e prodotti personalizzati per ogni evento. La muta all'avanguardia Storm, lanciata nel 2021, e la rinomata gamma di occhialini arena saranno i principali prodotti esposti. Inoltre, nuotatori ed amici potranno provare i prodotti arena attraverso sessioni di test in loco.

Storicamente, arena ha sempre avuto un forte legame con il nuoto in acque libere e le sue mute, i costumi e gli occhialini sono da tempo la prima scelta dei migliori atleti di questo sport. Inoltre, l'azienda è sponsor di lunga data dei nomi più importanti del nuoto in acque libere, tra cui i campioni olimpici Florian Wellbrock (2020), Sharon Van Rouwendaal e Ferry Weertman (2016) e Oussama Mellouli (2012), nonché i medaglie d'argento e di bronzo olimpiche Gregorio Paltrinieri (2020), Marc-Antoine Olivier (2016) e Haley Anderson, Thomas Lurz e Richard Weinberger (2012).

