(Piacenza 3 ottobre 2022) - La terza edizione dell’evento dedicato al settore metalmeccanico si terrà a Gossolengo, nel Piacentino, il 7 e l’8 ottobre

È partito il conto alla rovescia per la terza edizione del Metal Working Day, la manifestazione di riferimento per il settore metalmeccanico nel Nord Italia, in programma il 7 e l’8 ottobre a Gossolengo, in provincia di Piacenza. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti si rinnova l’appuntamento che riunisce esperti ed operatori di uno dei distretti del settore più importanti d’Italia.

“Siamo felici di tornare ad incontrare clienti e addetti ai lavori nella cornice del Metal Working Day, che ci dà la possibilità di presentare le nostre novità e di far vedere gli utensili direttamente al lavoro in macchina” spiega Alberto Burzoni, direttore generale di BFT Burzoni, azienda piacentina leader da oltre 45 anni nella progettazione e distribuzione di utensili, protagonista dell’evento insieme a Romi Italia (che ospita l’appuntamento nella propria sede) e Answers. L’obiettivo del Metal Working Day è condividere nuove idee e strategie di lavoro per ottimizzare le lavorazioni metalmeccaniche e acquisire maggiore produttività.

Lo si farà mettendo in campo le competenze e le capacità di ciascuna azienda: Romi, multinazionale produttrice di macchine utensili per operazioni di tornitura e fresatura, metterà a disposizione il centro di lavoro di fresatura D800 e il centro di lavoro di tornitura GL 300S, oltre a diversi altri modelli in esposizione; Bft Burzoni fornirà gli utensili più innovativi e le proprie conoscenze per individuare le strategie di lavorazione più performanti, mentre Answers, con il software CAM di Esprit, mostrerà come massimizzare il processo produttivo dell’utensile e della macchina.

Si tratta di “un evento fortemente voluto, in cui crediamo molto e a cui certamente daremo continuità” aggiunge Gian Luca Andrina, direttore commerciale di BFT Burzoni, che vede nel Metal Working Day un’opportunità “sia per valorizzare un settore produttivo territoriale che dà grande sbocco ai giovani nel mondo del lavoro, sia per porci all’attenzione del mondo delle lavorazioni meccaniche, come azienda che si rinnova sempre, nella ricerca e sviluppo e nelle competenze per offrire un servizio altamente qualificato proponendo soluzioni e generando valore aggiunto nel rapporto di reciproca partnership con i clienti, con un occhio di riguardo alla formazione del nostro personale tecnico, e come servizio offerto agli addetti alle lavorazioni meccaniche delle aziende”.

Scendendo nel dettaglio, BFT Burzoni presenterà al pubblico del Metal Working Day alcune novità del proprio catalogo: “La fresa a spallamento retto a 90 gradi con inserto a quattro taglienti, che consente di diminuire i tempi di lavorazione e di ottenere ottime finiture, l’ampliamento della linea Castoro per la troncatura e la scanalatura, la nuova fresa ad alti avanzamenti TJ200 EP07, le consolidate frese in metallo duro integrale Runner e Troko, appartenenti alla linea Extreme Performance, e l’ultima arrivata Hulk” spiega Arianna Burzoni, codirettore generale dell’azienda, che sottolinea “l’importanza di ospitare a Piacenza eventi di questo tipo”. Del resto non è la prima volta che Bft Burzoni si impegna nella realizzazione di manifestazioni per la valorizzazione del territorio. È di poche settimane fa, per esempio, la proposta, ripresa da diverse testate, di “creare, con il sostegno delle istituzioni, un’Academy per intercettare i giovani che arrivano dagli istituti tecnici della zona e fornire loro una concreta possibilità di trovare lavoro”.

Contatti: https://www.bftburzoni.com/